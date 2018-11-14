Вселенський патріарх Варфоломій виступив зі зверненням до українців

Вселенський престол не може залишатися байдужим, коли український народ страждає й шукає вирішення церковних проблем.

Вселенський патріарх Варфоломій заявляє, що Українській церкві надається автокефалія на засадах достовірно-церковних і заради істини, традицій церкви, захисту канонічного порядку та ідентичності православ'я.

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Про це йдеться у розміщеному на сайті Української православної церкви в США зверненні вселенського патріарха у 85-ті роковини Голодомору.

«Як і кожного року, історична та страждаюча Константинопольська церква-матір спілкується з усіма вами з тягарем на серці, у молитві згадуючи Голодомор українського народу, трагічну та нелюдську подію 1932-1933 років, коли безліч людей загинули від навмисного та жорстокого голоду», - йдеться у зверненні.

Патріарх Варфоломій наголосив, що «ця трагедія говорить сама за себе, серед інших жорстоких вчинків проти людства та Божого творіння, здійснених у двадцятому столітті, як найбільш насильницька трагедія в історія досі відома».

«Молячись за упокій душ померлих та за загоєння цієї болючої рани у свідомості вашої благословенної нації, ми нагадуємо всім людям доброї волі, що церква не толерує несправедливість чи будь-яку силу, спрямовану підривати суспільну згуртованість», - наголосив вселенський патріарх.

За його словами, Вселенський престол не може залишатися байдужим, коли український народ страждає й шукає вирішення церковних проблем, «які мучать протягом століть».

«Ми втручаємося тому, що це є наш обов'язок – виключно на засадах достовірно-церковних, всесвітніх – заради істини і традицій церкви, захисту канонічного порядку та ідентичності православ'я, завжди для розбудови тіла Христового, а не для себе і не для демонстрування світової сили чи влади. Залишаючись байдужими, ми залишилися б без виправдання перед Богом та історією», - заявив він.

«Ця велика відповідальність матері-церкви, тому, так само, як ми надали автокефалію всім помісним церквам, Священний синод вирішив надати автокефалію багатостраждальній Православній церкві в Україні, щоб вона також приєдналася до повноти православ'я в єдності та внутрішньому мирі», - підкреслив вселенський патріарх.

Він зауважив, що лише перший престол православ'я, Константинопольська церква, має цю велику відповідальність згідно зі святими канонами.

Довідка УНІАН. 11 жовтня за результатами засідання синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.