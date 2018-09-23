Вселенський патріарх: Україна незабаром отримає автокефалію, бо це її право

Варфоломій нагадує, що не відступиться від свого наміру щодо України.

Вселенський патріарх Варфоломій заявляє, що відправив повідомлення усім сторонам про те, що Україна отримає автокефалію, тому що це її право.

На цьому патріарх наголосив сьогодні, звершуючи Божественну літургію в Церкві св.Фоки в Стамбулі, повідомив заступник глави Адміністрації президента України Ростислав Павленко на своїй сторінці у Facebook, цитуючи видання fanarion.blogspot.com.

«У присутності представника Чеської православної церкви вселенський патріарх сказав, що церква Чехії та Словаччини - новітніша з автокефальних церков, яку Вселенський патріархат проголосив автокефальною у 1998 році. Зараз настала черга України, яка отримає статус автокефалії, який, я сподіваюсь, надовго, незважаючи на існуючі реакції, і це буде тому, що це її право», - сказав Варфоломій.

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«Це її право на отримання статусу автокефалії, а з іншого боку, це право, та дійсно виключне право, нашого Вселенського патріархату надавати автокефалію усім новим православним церквам, починаючи з Росії в ХVІ столітті, і чеської та словацької, як я сказав раніше», - наголосив вселенський патріарх.

«Ми не боїмося погроз. Як недавно я казав в одній промові, Вселенський патріархат ані погрожує, ані перебуває під загрозою, але невпинно прогресує у виконанні священних апостольських правил та у виконанні та дотриманні привілеїв, які встановлено правилами Вселенських соборів. Ці правила Вселенських соборів і привілеї, надані цими соборами найпершій церкві Константинополя, ми не залишаємо їх. Ми поважаємо їх, ми зберігаємо їх, і ми також будемо їх реалізовувати у випадку України та інших країн», - запевнив Варфоломій.

За словами заступника глави Адміністрації президента України, вселенський патріарх сьогодні зробив важливу заяву, яка ще раз засвідчила позицію матері-церкви -Україна скоро отримає автокефалію, тому що це її право.

«Процес надання автокефалії, розпочатий після звернення президента Порошенка і архієреїв українських православних церков, наближається до завершення. Україна матиме свою, незалежну православну церкву», - підсумував Павленко.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він й ієрархи УПЦ КП і УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

17 вересня Порошенко зустрівся з екзархами Вселенського патріархату архієпископом Даниїлом Памфілійським та єпископом Іларіоном Едмонтонським, які зазначили, що готові до плідної співпраці та вже призначили кілька зустрічей з представниками релігійних організацій в Україні.