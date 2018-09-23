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Вселенський патріарх: Україна незабаром отримає автокефалію, бо це її право

17:37, 23 вересня 2018
Суспільство
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Варфоломій наголосив, що Україна отримає автокефалію, тому що це її право / фото УНІАН

Вселенський патріарх Варфоломій заявляє, що відправив повідомлення усім сторонам про те, що Україна отримає автокефалію, тому що це її право.

На цьому патріарх наголосив сьогодні, звершуючи Божественну літургію в Церкві св.Фоки в Стамбулі, повідомив заступник глави Адміністрації президента України Ростислав Павленко на своїй сторінці у Facebook, цитуючи видання fanarion.blogspot.com.

«У присутності представника Чеської православної церкви вселенський патріарх сказав, що церква Чехії та Словаччини - новітніша з автокефальних церков, яку Вселенський патріархат проголосив автокефальною у 1998 році. Зараз настала черга України, яка отримає статус автокефалії, який, я сподіваюсь, надовго, незважаючи на існуючі реакції, і це буде тому, що це її право», - сказав Варфоломій.

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«Це її право на отримання статусу автокефалії, а з іншого боку, це право, та дійсно виключне право, нашого Вселенського патріархату надавати автокефалію усім новим православним церквам, починаючи з Росії в ХVІ столітті, і чеської та словацької, як я сказав раніше», - наголосив вселенський патріарх.

«Ми не боїмося погроз. Як недавно я казав в одній промові, Вселенський патріархат ані погрожує, ані перебуває під загрозою, але невпинно прогресує у виконанні священних апостольських правил та у виконанні та дотриманні привілеїв, які встановлено правилами Вселенських соборів. Ці правила Вселенських соборів і привілеї, надані цими соборами найпершій церкві Константинополя, ми не залишаємо їх. Ми поважаємо їх, ми зберігаємо їх, і ми також будемо їх реалізовувати у випадку України та інших країн», - запевнив Варфоломій.

За словами заступника глави Адміністрації президента України, вселенський патріарх сьогодні зробив важливу заяву, яка ще раз засвідчила позицію матері-церкви -Україна скоро отримає автокефалію, тому що це її право.

«Процес надання автокефалії, розпочатий після звернення президента Порошенка і архієреїв українських православних церков, наближається до завершення. Україна матиме свою, незалежну православну церкву», - підсумував Павленко.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він й ієрархи УПЦ КП і УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

17 вересня Порошенко зустрівся з екзархами Вселенського патріархату архієпископом Даниїлом Памфілійським та єпископом Іларіоном Едмонтонським, які зазначили, що готові до плідної співпраці та вже призначили кілька зустрічей з представниками релігійних організацій в Україні.

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Теги: #патріарх#УПЦ#автокефалія УПЦ КП