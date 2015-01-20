У м’яких тканинах поранених від вибуху в Харкові медики вилучили гайки

Про це повідомив заступник головного лікаря Харківської лікарні швидкої і невідкладної допомоги з питань хірургічної допомоги Андрій Козаков, передає радіо "Свобода". «Те, що лікарі вилучали з організму під час операції – це металеві гайки і їхні частини», – сказав Андрій Козаков.

Читайте такожВ Харкові проводять антитерористичні заходи

Він повідомив, що в стаціонарі цієї лікарні перебуває більшість поранених вчора людей: п’ять чоловіків і три жінки, решту розвезли по інших лікарнях Харкова. У всіх пацієнтів – мінно-вибухове поранення з ураженням осколками. «Із тих, що у нас у стаціонарі в одного перелам кісток, в одного – проникаюче поранення грудної клітини. У решти пацієнтів різноманітні ушкодження м’яких тканин. Загрози життю нікого немає», – сказав лікар.

За його словами, більшість поранених – студенти 17-18 років, найстаршому постраждалому – 47 років.

Як повідомляв УНІАН, вибух стався біля будівлі Московського районного суду ввечері 19 січня. Постраждали 14 людей, четверо з них перебувають у тяжкому стані. Прокуратура попередньо кваліфікує вибух як «теракт».