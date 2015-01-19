У Харкові вибух біля Московського райсуду кваліфіковано як теракт

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам в.о. прокурора Харківської області Артем Степанов.

За словами прокурора, попередня кваліфікація події – ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Степанов додав, що всі 12 постраждалих доставлені в лікарню, один із них перебуває у важкому стані. Він додав, що всі постраждалі – активісти, котрі виходили з будівлі суду.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня, близько 18:50 неподалік будівлі Московського районного суду Харковастався вибух. У цей час в суді закінчилося засідання у справі активіста, учасника АТО Михайла Соколова, якого обвинувачують у незаконному зберіганні зброї. На судовому засідання у цій справі були присутні активісти «Правого сектору».