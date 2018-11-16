Експерт розповів, як Росія збирається заважати Україні в отриманні Томосу

За його словами, стверджуючи рішення Синоду УПЦ МП 13 листопада, Московський патріархат повів себе як філія або підрозділ РПЦ.

Росія, і РПЦ зокрема, вже вичерпала церковні інструменти, з допомогою яких вона могла б вплинути на ситуацію з наданням автокефалії для Української православної церкви. Їх у неї просто не залишилося.

З такою заявою виступив політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики Тарас Чорновіл в ексклюзивному коментарі для "Главреда".

За його словами, стверджуючи рішення Синоду УПЦ МП 13 листопада, Московський патріархат повів себе як філія або підрозділ РПЦ.

"УПЦ МП зважилася нехай ще й не на остаточний, але вже розкол. Припинення поминання Вселенського патріарха в молитвах, припинення євхаристичного спілкування, припинення контактів – це ознаки того, що церква стає розкольницькою", – пояснив він.

Він підкреслив, що Московський патріархат разом з РПЦ відокремлюються від всього православного світу, а не тільки від України.

"Підкреслюю, це – ще не остаточний розкол. Однак поки вони не переглянуть свою позицію, вони не зможуть впливати ні на які події в православному світі", – додав аналітик.

При цьому експерт проаналізував, що може в цій ситуації зробити Московський патріархат. "Власне, нічого, крім тих речей, які можуть організувати російські спецслужби", – констатував він.

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Чорновіл прогнозує, що зараз РПЦ буде тиснути на Антіохійського патріарха, щоб той теж пішов на розкол з Константинополем.

"Хоча навряд чи це сильно змінить ситуацію... Антіохійський патріарх, по суті, зараз знаходиться в полоні у РПЦ. Та й не думаю, що він зважиться на такий крок: він – віруюча людина, і для нього неприйнятно впасти в єресь, оскільки для істинно віруючої людини краще загинути, ніж приректи себе на вічні муки", – вважає аналітик.

Також РПЦ намагається переконати Сербську церкву стати на їхній бік, додав він. Але шанси на успіх у цьому питанні експерт також оцінює як невисокі. "Вони можуть лише "вибити" заперечення, обурення, невдоволення рішенням Варфоломія, однак повести когось за собою розкол РПЦ навряд чи вдасться. А коли одна-єдина церква наважується піти на розкол, вона просто стає єретичною – і все", – заявив Чорновіл.

Так що далі дії можуть розгортатися лише поза церковним життям, і це буде все те, що може зробити Росія.

"А вона, умовно кажучи, може влаштувати теракти і диверсії, організувавши для цього своїх молодчиків. Щось подібне вони вже намагалися зробити 14 жовтня. Тобто, якісь молодики – на вигляд типові "тітушки", бандити, назвавши себе семінаристами УПЦ МП, начепивши на себе купу національної символіки (причому навіть червоно-чорної, а не синьо-жовтої), почнуть штурмувати і підпалювати якісь церкви. Ось так Москва може діяти. Також вона може вдатися до якихось дій військово-політичного характеру проти України. В принципі, Москва це і так вже робить", – зазначив експерт.

Щоб цього уникнути, українським автокефалістам варто якомога швидше провести об'єднавчий Собор.

"Якщо вдасться провести об'єднавчий Собор до кінця листопада, якщо після цього вдасться отримати Томос до кінця року, якщо до президентських виборів вийде провести закон про перейменування церкви і врегулювання церковних відносин, то, я думаю, через рік-два буде існувати РПЦ в Україні, яка буде мати близько 5% парафіян – це їх приблизний кордон. І єдине, що тут може зробити Росія, щоб перешкоджати цьому – це вдатися до дій силового характеру, але не церковного", – резюмував Чорновіл.

Як зазначали експерти, до зустрічі Порошенка з верхівкою УПЦ МП не вийде призначити дату об'єднавчого Собору, на якому має бути призначений глава майбутньої незалежної церкви України. Незважаючи на заяви, що Собор відбудеться 22 листопада, зазначається, що "принаймні до зустрічі з єпископатом УПЦ МП, дати Собору оголошено не буде. Швидше за все, не буде оголошена вона й після цього".

Нагадаємо, в УПЦ МП назвали "клоунадою" вимогу перейменуватися в РПЦ. Представник УПЦ МП заявив про неможливість переназватися "Російською православною церквою в Україні".