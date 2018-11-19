Об'єднавчий собор в Україні відбудеться у грудні - Вселенський патріархат

Засідання Синоду Константинопольського патріархату пройде 27-29 листопада.

Засідання Об'єднавчого собору в Україні відбудеться у грудні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Вселенського патріархату.

"У процесі підготовки до засідання Святого і Священного Синоду з 27 по 29 листопада Вселенський Константинопольський патріархат повторює своє священне рішення надати томос на автокефалію Православній церкві в Україні", - йдеться у повідомленні.

"Підготовчий процес до Священної ради (Собору) Православної церкви в Україні продовжується, конкретна дата в грудні 2018 року буде представлена для підтвердження і оголошення Святим та Священним синодом Вселенського патріархату", - наголошується у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.