Український документальний фільм про Майдан і війну на Донбасі побореться за "Оскар"

Фільм охоплює період 2013-2016 років. У фільмі зібрані кіносвідотства політичних, кримінальних, військових злочинів і терактів на території України.

Документальна стрічка про Революцію Гідності та російську агресію в Криму і на Донбасі, створена у співавторстві українським режисером Олесем Саніним і американцем Марком Харрісом, увійшла до лонг-листа претендентів на кращий документальний фільм кінопремії Оскар.

Про це повідомляє сайт Американської Кіноакадемії, передає Реаліст.

Шортлист з 15 фільмів буде оголошено 17 грудня.

Нагадаємо, раніше стрічка про боротьбу українців за свободу отримала численні нагороди на кінофестивалях в США і Канаді. А в березні цього року «Переломний момент» вийшов в американський прокат. Фільм демонструвався в кінотеатрах Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса та інших міст. За підсумками цього прокату, фільм Олеся Саніна отримав 100% позитивний рейтинг за оцінками авторитетних кінокритиків, зібраних на популярному сайті Rotten Tomatoes.

Похвальні рецензії на «Переломний момент» написали провідні американські видання New York Times, Los Angeles Times, Variety, Hollywood Reporter. ЗМІ підкреслюють актуальність українського досвіду для Америки після обрання Трампа і російського впливу на інформаційний простір:

«Фільм Марка Джонатана Харріса і Олеся Саніна пропонує яскраву і наочну документацію боротьби за демократію, що ще рік тому була б не настільки важливою для американської аудиторії, як сьогодні, коли ми й самі зіткнулися з Кремлівським агітпропом і брехнею», — пише The Village Voice.

«Переломний момент» — це погляд на війну і революцію в Україні очима простих учасників цих подій. Серед головних героїв — дитячий театральний режисер Андрій «Богема» Шараскін, лікар Всеволод Стеблюк, рабин Натан Хазін та інші учасники революції на Майдані і війни на сході України .

Фільм охоплює період 2013-2016 років. У фільмі зібрані кіносвідотства політичних, кримінальних, військових злочинів і терактів на території України. За час роботи над фільмом були записані 86 інтерв'ю з учасниками подій на Майдані і сході України і зняті майже 600 годин робочого кіноматеріалу.

Українська прем'єра фільму на провідних телеканалах країни відбулася в лютому 2017 року, до річниці пам'яті Небесної сотні.

Марк Джонатан Харріс — номінований на Еммі, почесний професор Школи кінематографічних мистецтв Університету Південної Каліфорнії. Його фільм The Redwoods отримав Оскар за кращий короткометражний документальний фільм в 1968 році, а фільми The Long Way Home і Into the Arms of Strangers: Stories of the Kindertransport були нагороджені Оскарами за найкращий повнометражний документальний фільм у 1997 та 2000 роках відповідно.

Олесь Санін, режисер художніх фільмів «Мамай» (2003) і «Поводир» (2014), що висували Україною на премію Оскар як кращий іншомовний фільм. Продюсер десятків документальних фільмів для Internews Network, Canal + та інших українських і світових телеканалів. Зараз працює над своєю третьою художньої стрічкою «Довбуш».