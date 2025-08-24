Річ у процедурі схвалення на високому рівні Міністерства оборони США, про яку поки що не було оголошено.

Пентагон уже кілька місяців блокує використання Україною ракет великої дальності для нанесення ударів по території Росії, обмежуючи можливості Києва використовувати потужну зброю в боротьбі з вторгненням Москви. Про це пише Wall Street Journal, посилаючись на слова американських чиновників,

За їхніми словами, процедура схвалення на високому рівні Міністерства оборони США, про яку поки що не було оголошено, не дає змоги Україні з кінця весни запускати американські тактичні ракетні комплекси великої дальності (ATACMS) по цілях на території Росії.

Зазначається, що як мінімум один раз Україна намагалася застосувати ATACMS по цілі на території Росії, але отримала відмову.

Відео дня

Видання пише, що Пентагон відмовився видати дозвіл на проведення атак, оскільки Білий дім намагався переконати Москву почати мирні переговори.

Важливо, що дозволяти такі удари може лише особисто міністр оборони Піт Гегсет. Це стосується ракет ATACMS, а також британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow, оскільки вони отримують дані для наведення на мету від США.

Зазначається, що розробив цю процедуру заступник міністра оборони Елбрідж Колбі. Він відомий тим, що вважає протистояння з Китаєм на тихоокеанському театрі настільки важливим завданням, що задля цього можна пожертвувати військовими зобов'язаннями США в інших регіонах світу. У ЗМІ його також пов'язували із короткочасним призупиненням постачань Україні на початку липня. У статті сказано:

"Ця політика фактично перекреслила рішення адміністрації Байдена дозволити Україні завдавати ударів по російській території".

Президент Дональд Трамп цього тижня писав про те, що війну неможливо виграти, обмежуючись оборонними діями, проте до жодних практичних наслідків, за словами співрозмовників газети, цей виступ не спричинив.

Удари по території РФ

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" повідомив, що тільки за останній тиждень вони вразили два російські нафтопереробні заводи і дві нафтоперекачувальні станції.

Він підкреслив, що після удару НПЗ у Новошахтинську Ростовської області палає вже понад 60 годин. За словами "Маляра", його атакували дрони 14 полку СБС і групи "Граф" СБС.

Вас також можуть зацікавити новини: