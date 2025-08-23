Під час штурмових дій та зачисток бійці РДК взяли в полон 16 російських військових.

Українські військові зупинили спробу прориву окупантів на Донеччині та не допустили їх просування у напрямку кордонів Дніпропетровської області.

У спільній операції взяли участь підрозділи Російського добровольчого корпусу (РДК) та "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки (ГУР) разом із воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ, йдеться у повідомленні ГУР.

Розвідники зазначили, що під час штурмових дій та зачисток бійці РДК взяли в полон 16 російських військових.

Відео дня

"Серед них - "прапороносці", які мали зняти фейкові новини про "захоплення" українських населених пунктів, зокрема села Андріївка-Клевцове", - йдеться у повідомленні.

ГУР навіть оприлюднило відео стрімких піхотних штурмів, роботи танкових екіпажів, влучних ударів дронів та кадри захоплення в полон російських військових.

"Розвідники нагадують: поява зі зброєю і "триколорами" на нашій землі закінчується однаково - знищенням", - підсумували в ГУР.

РДК на війні в Україні

Минулого місяця командир РДК Денис Нікітін розповів, що на війні проти України гинуть російські жебраки, мешканці "глибинки" та колишні зеки - жителі великих міст не хочуть йти на війну. Він поділився, що з Москви, Казані чи Санкт-Петербурга ще не бачив жодного полоненого.

Також тоді він зазначав, що росіяни можуть ще довго терпіти війну, але за однієї умови – якщо вони будуть бачити, що їхня армія перемагає.

Вас також можуть зацікавити новини: