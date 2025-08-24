Стратегічний командний пункт випробовує зв’язок із ядерними підводними човнами.

Американський військовий літак E-6B Mercury, відомий як "літак судного дня", здійснив "незвичайний" політ поблизу Гренландії. Про це повідомили ВМС США, підтвердивши його розгортання на космічній базі Пітуффік 22 серпня, передає видання Newsweek.

За офіційною інформацією, місія є частиною "звичайних операцій" та навчань із атомними підводними човнами у Тихому та Атлантичному океанах. "Військово-морські стратегічні сили проводять глобальні операції у координації з союзниками навіть на Крайній Півночі", – зазначив речник Підводних сил США Джейсон Фішер.

Що відомо про E-6B Mercury

Це стратегічний повітряний командний пункт та літак-ретранслятор.

Він забезпечує зв’язок між національним командуванням США та силами, у тому числі підводними човнами з ядерною зброєю.

Літак використовує систему дуже низькочастотного зв’язку та спеціальні антени, одна з яких може розгортатися на відстань до 8 км.

Завдяки цим можливостям E-6B отримав назву "літак судного дня".

Гренландія у центрі уваги - головні новини

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп відновив свою риторику про намір придбати Гренландію для розширення американського впливу в Арктиці та зміцнення національної безпеки. Він обіцяв острову мільярдні інвестиції, нові робочі місця та економічне зростання.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде також відреагував на заяви Трампа, зазначивши, що острів не продається.

Пізніше стало відомо, що у Вашингтоні обговорюють новий план із втягування Гренландії у сферу впливу США. Замість прямої анексії може бути використана схема посилення зв'язків.

