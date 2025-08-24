Як повідомив Генштаб, протягом минулої доби відбулося 134 бойових зіткнень.

Українські захисники відкинули російських окупантів біля села Андріївка Сумської області. Про це повідомляє проєкт DeepState.

"Сили Оборони України відкинули противника біля Андріївки. Ворог просунувся поблизу Вільного Поля, Кам'янського та у Плавнях", - сказано у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дві штурмових дій окупантів. На Південно-Слобожанському напрямку противник намагався штурмувати позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та у бік Зеленого, українськими підрозділами відбито п’ять атак.

Зазначалось, що дві атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районі Загризового та в напрямку Куп’янська. На Лиманському напрямку українські воїни зупинили вісім атак загарбників у районах населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне та у бік Шандриголового, Дронівки, Серебрянки.

Також на Сіверському напрямку противник здійснив вісім наступальних дій у районах Григорівки, Переїзного, Федорівки та у напрямку Сіверська.

"На Краматорському напрямку наші захисники зупинили 11 спроб загарбників просунутися у районі Часового Яру та в напряму Маркового, Ступочок, Предтечиного, Білої Гори", - зазначили в Генштабі.

На Торецькому напрямку окупанти вчора дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців в районі Щербинівки та у напрямку Плещіївки, Катеринівки, Полтавки та Попового Яру.

Там повідомили, що на Покровському напрямку ворог здійснив 40 атак. Окупанти намагались йти вперед поблизу населених пунктів Маяк, Никанорівка, Нове Шахове, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове Новоукраїнка та у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Балаган, Молодецьке, Філія. Генштаь пише:

"На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 19 атак окупантів у районах населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Темирівка, Ольгівка та у бік Іванівки, Запорізького".

На Придніпровському напрямку дві спроби противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що на Покровському напрямку росіян зараз зібралося вдвічі більше, ніж мешканців міста до війни.

За його словами, посилився тиск російської армії і на Лиманському напрямку, де інтенсивність боїв виросла втричі. Він стверджує, що на Новопавлівського напрямку російські окупанти не полишають спроб зайти у Дніпропетровську область.

