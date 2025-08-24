У мережі з'явилася карта всього міста з Silent Hill f

Карту журналісти отримали як подарунок від розробників.

У мережі з'явилася повна карта японського містечка Ебісугаока, де розгортаються події Silent Hill f.

Фотографію опублікувало видання PCGamesN. Карта увійшла до складу подарункового набору, який Konami роздавала журналістам на виставці Gamescom 2025.

На арті можна розглянути план поселення. У лівому верхньому кутку видніється густий ліс, біля будинків розташовані три водойми, а праворуч внизу - гірський масив.

Поки невідомо, чи зможе головна героїня Хінако вільно досліджувати всю Ебісугаоку. Не виключено, що гравці побачать й інші зони, яких немає на карті.

Реліз Silent Hill f заплановано на 25 вересня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що на Gamescom 2025 показали новий трейлер Silent Hill f. Він примітний тим, що в ньому вперше можна почути англійську актрису Сьюзі Юнг, яка озвучує головну героїню Хінако.

Крім того, нещодавно продюсер серії Silent Hill - Мотої Окамото - заявив, що останні частини стали надто "американськими", і Silent Hill f спробує це змінити, повернувши серії дух японського хоррора. Тим більше, що нова гра стане першою частиною серії, дії якої розгортаються в Японії.

