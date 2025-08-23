Росіянам здалося, що Німеччина знімає мораторій на гуманітарні візи, але є нюанс

Вже місяць німці не видають опозиціонерам з Росії та Білорусі права на проживання за спеціальною програмою.

У Німеччині можуть поновити видачу гуманітарних віз для осіб з Росії та Білорусі, які в цих країнах перебувають в небезпеці через свою діяльність. Як повідомляє паблік Astra, про це неофіційно зазначив дипломат з МЗС Німеччини під час публічного заходу.

Представник МЗС сказав, що мораторій на видачу віз за гуманітарними підставами знято. Він додав, що наразі візи ще не видаються, але порядок обговорюється між відомствами. Офіційної публікації про це наразі немає, а критерії поновлення залишаються неясними.

Водночас, видання Deutsche Welle повідомило, що влада Німеччини лише частково поновить видачу гуманітарних віз. Видання отримало відповіді від МЗС та МВС Німеччини на свої запити. У них йдеться, що будуть відновлені "процедури прийому осіб, які піддаються особливій небезпеці через свою діяльність із захисту свободи слова, демократії та прав людини або прийом яких представляє політичний інтерес з інших причин".

Відео дня

У МЗС Німеччини додали, що окрема "прискорена процедура прийому" громадян Білорусі, Росії та Ірану, узгоджена МВС і МЗС за попередніх урядів, більше не застосовуватиметься.

Що відомо про обмеження прийому росіян та білорусів у ФРГ

Як писав УНІАН, у липні Німеччина оголосила про зміни у прийомі мігрантів. Разом з обмеженням для громадян з Близького Сходу там відмінили гуманітарні візи для громадян РФ та Білорусі. Ці візи видавали в рамках програм допомоги біженцям, які погодили в попередньому коаліційному уряді країни. Зокрема, ця програма допомогла розселити в Німеччині 45 тисяч афганських біженців.

З 2022 року до програми включили опозиціонерів з РФ та Білорусі. Такі візи отримали близько 3 тисяч росіян та 267 білорусів.

Вас також можуть зацікавити новини: