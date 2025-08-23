Кубілюс стверджує, що деякі країни вже вказують, що використають позики для України, але "наразі чітких цифр ми немає".

Наразі є більше оптимізму щодо використання європейськими країнами нового інструменту позик у 150 мільярдів євро для інвестицій в українську оборонну промисловість. Про це розповів єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

"Доволі скоро ми оголосимо, скільки країн-членів ЄС роблять запит на ці кредити з фонду на 150 мільярдів. Ми бачимо доволі великий інтерес. І пізніше, можливо, в листопаді, ми оголосимо, скільки з цих позик використають для України", - заявив він.

Кубілюс стверджує, що деякі країни вже вказують, що використають позики для України, але "наразі чітких цифр ми немає".

Видання нагадує, що раніше чиновник закликав країни інвестувати в українську оборонку і висловлював стурбованість, що не чув намірів брати кредити саме для закупівель в Україні. Єврокомісар сказав:

"Зараз я значно більш оптимістичний".

При цьому Кубілюс поки не готовий наразі коментувати, чи готові країни ЄС профінансувати закупівлю американської зброї на 90 мільярдів доларів, як про це після перемовин у Вашингтоні заявляв президент Володимир Зеленський.

"Я бачу значно більше сильних та обʼєднаних дій з боку ЄС разом з американцями", - сказав він.

За його словами, європейська оборонна індустрія має більший інтерес в українській оборонній промисловості, ніж навпаки.

"Українська оборонна індустрія визначна своїми досягненнями. І, думаю, багато європейських країн, бізнес-індустрій мають чимало інтересу посилити свою інтеграцію", - сказав Кубілюс.

Виробництво зброї в Україні

Український далекобійний дрон FP-1 виробляється у темпі 3000 одиниць на місяць, а обсяги виробництва у РФ "Шахедів", за даними розвідки, становлять близько 100 одиниць на добу. До того ж, зазначали експерти, FP-1 - це не єдиний український далекобійний дрон.

