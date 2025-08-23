Турист зламав ногу та загубив воду під час походу в горах Норвегії, але дивом вижив

Турист, який подорожува самостійно, отримав важку травму та кілька діб чекав допомогу без води та майже без їжі.

Американський журналіст та досвічений турист Алек Лун вижив після жахливої пригоди – під час одиночного походу дикими горами Норвегії він впав з висоти, зламав ногу та втратив свій рюкзак з припасами та телефоном. Він очікував допомогу шість днів, і щоб вижити пив росу та їв трави, пише Washington Post.

38-річний журналіст із родиною відпочивав у Норвегії цього літа. Після завершення спільного відпочинку відправив дружину додому, а сам затримався, щоб відправитися у кількаденний гірський одиночний похід в Національному парку Фолгефонна. Він хотів помилуватися льодовиками.

Для нього це був не перший похід в дику природу. Але цього разу трапився трагічний інцидент – Лун підсковзнувся та впав з висоти, втративши рюкзак та опинившись у підніжжі гір зі зламаною ногою та без зв’язку і без їжі. У нього не було навіть води.

Лун розумів, що дружина не чекала від нього повідомлення до кінця походу. Тому знав, що шукати його почнуть тільки на четвертий день, коли він мав подзвонити дружини та відправитися в аеропорт. Пізніше він розповів, що майже не міг рухатися. Під час руху нога починала особливо боліти. І тому вирішив чекати допомоги на місці падіння.

Він зумів зберегти спальник, дощовик та трохи снеків – калорійних батончиків, горіхів та мюслі. Поруч росли трави та мхи, які він міг їсти. Через два дні він особливо відчув нестачу води, і не міг проковтнути нічого їстівного. Він розповідав, що проколов пухир на руці та проковтнув кров, а також ковтнув власну сечу, бо боявся втратити свідомість через нестачу рідини. На четвертий день пішов дощ, і йому вдалося зібрати воду й напитися. Проте, дощ, який не припинявся, промочив його одяг і Лун почав замерзати.

Того ж дня його почали шукати рятувальники. Дощ та вітер ускладнювали їх роботу. На шостий день після падіння їм вдалося його знайти та доправити до лікарні. Лікарі діагностували перелами та обмороження кінцівок. Але прогнози на його повне одужання сприятливі.

