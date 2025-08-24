В горах різко знизилася температура повітря. Подекуди стовпчик термометра опустився до +2°.

Літо в Карпатах завершується першим снігом. Вранці неділі, 24 серпня, на горі Піп Іван випав сніг. Крім того, опади зафіксовано біля Говерли.

Як повідомив у Facebook працівник обсерваторії на горі Піп Іван від Карпатського національного університету Василь Фіцак, температура повітря на вершині опустилася до 2° тепла.

"День Незалежності. На горі Піп Іван - гроза, град, сніг і посилення вітру", - написав Фіцак.

Натомість у Facebook "Гірські рятувальники Прикарпаття" повідомили, що сніг також випав в урочищі Заросляк.

"Станом на 9:30 24 серпня в урочищі Заросляк вітер західний - 2-8 метрів за секунду. Температура повітря - 2° тепла. Опади у вигляді дощу та граду", - йдеться у дописі.

Погода в Україні 24 серпня

На День Незалежності, 24 серпня, в Україні буде мокра і свіжа погода. Опади очікуються практично по всій країні, тільки на південному сході буде сухо. Стовпчики термометрів на заході та півночі покажуть +15°...+20°. На решті території буде +20°....+25° і тільки місцями на південному сході повітря прогріється до +27°.

