За його словами, допомога буде в Україні вже у вересні.

Канада виділяє 1 мільярд доларів на постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час урочистостей до Дня Незалежності України сьогодні в Києві.

"Канада пообіцяла додаткові два мільярди доларів військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад один мільярд із цієї суми буде спрямовано на посилення вашого арсеналу озброєння шляхом постачання зброї, боєприпасів і бронетехніки", - сказав він.

За його словами, вони надійдуть в Україну вже наступного місяця.

Допомога для України

Як повідомляв УНІАН, на саміті G7 Карні анонсував, що Канада виділить новий пакет військової допомоги Україні на 2 млрд канадських доларів (близько 1,5 млрд доларів США). Тоді Карні заявив, що Україна отримає від Канади 2 млрд канадських доларів (близько 1,5 млрд доларів США) позики за кредитом. Він покриватиметься відсотками із заморожених російських активів.

Також сьогодні Норвегія повідомила, що виділить блтзько 700 мільйонів доларів на закупівлю двох систем ППО Patriot разом з ракетами для України.

