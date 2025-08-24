Президент наголосив, що Україна координує дії з партнерами й усі спільники росії понесуть відповідальність.

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про санкції. Перший стосується синхронізації із санкціями Канади, а інший - санкцій проти 28 громадян різних країн, які допомагають Росії.

Указ № 613/2025 синхронізує українські обмеження з цьогорічними санкціями Канади проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на російську війну.

Другий указ № 612/2025 вводить у дію рішення РНБО щодо 28 громадян росії, України та Ірану, які допомагають утримувати окупаційний режим і фінансують РФ.

Зеленський наголосив, що стосовно кожного з них Україна веде роботу з правоохоронними органами країн-партнерів, щоб забезпечити відповідальність за співпрацю з окупантами.

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України зазначили, що з-поміж них: Кірій Ольга Адольфівна, Михайловська Анастасія Леонідівна, Жулідов Євген Михайлович, Кукушкін Павло Олексійович, Георгієв Сергій Олександрович, Мерш Ілля Олександрович, Макеєв Дмитро Володимирович, Гавриш Олексій Олександрович, Бобкова Олена Миколаївна, Астрахань Дмитро Олегович, Алейнік Євгеній Станіславович, Шавло Рінат Ігорович, Лянкевич Олесія Геннадіївна, Андрица Владислав Сергійович та інші.

Там наголосили, що санкції передбачають блокування активів, заборону користування майном та обмеження економічної діяльності, щоб системно обмежити вплив осіб, що підтримують агресора, на український інформаційний та економічний простір.

Українські санкції

Раніше Зеленський ввів в дію нові санкції, що мають обмежити розвиток російських ударних дронів з елементами штучного інтелекту. Згідно з документом, до цього санкційного списку влючені 39 фізичних осіб та 55 юридичних осіб з РФ та Китаю.

