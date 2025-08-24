Сьогодні, 24 серпня Хідео Кодзіма відзначив 62-й день народження. Геймдизайнера привітали шанувальники по всьому світу.
У відповідь на привітання він подякував усім за підтримку та написав у X, що не збирається йти на пенсію, а робитиме ігри доти, доки він живий:
"Я маю намір продовжувати творити до кінця своїх днів. Моя позиція щодо творчості полягає в тому, щоб не перевтомлюватися і не напружуватися, і я продовжуватиму віддавати всі сили навіть після 60 років".
В інтерв'ю, приуроченому до світового туру Death Stranding 2, Кодзіма зауважив, що в 60-62 роки багато хто вже думає про завершення кар'єри, але сам він має намір залишатися поруч із фанатами і далі їх дивувати.
Він також розкрив, що вже написав концепцію Death Stranding 3, хоча займатися її розробкою особисто не збирається. За його словами, для нього історія завершиться другою частиною, а естафету він хотів би передати іншому автору. Сам же зосередиться на інших проєктах своєї студії - OD і Physint.
Раніше ми розповідали, що Хідео Кодзіма все ж залишився задоволений високими оцінками Death Stranding 2. Раніше геймдизайнер не хотів, щоб гра сподобалася всім.