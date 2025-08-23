За словами Мерца, протягом останніх трьох тижнів Німеччина та ЄС доклали більше дипломатичних зусиль, ніж будь-коли.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оцінив прогрес у мирному врегулюванні російсько-української війни лише у 2%. Таку думку він висловив на з'їзді відділення Християнсько-демократичного союзу в Оснабрюку, пише TRT Global.

"Ми зробили перші кроки. Але я скажу образно: ми перебуваємо на дистанції в десять кілометрів і, можливо, пройшли перші двісті метрів. У будь-якому разі, ми рухаємося в правильному напрямку", - сказав він.

За словами Мерца, в останні три тижні Німеччина і весь Європейський Союз доклали більше дипломатичних зусиль, ніж будь-коли.

"Нехай сьогодні ніхто більше не говорить, що ми обговорюємо тільки постачання зброї", - підкреслив він.

Канцлер Німеччини наголосив, що завдання щодо врегулювання війни протягом найближчих місяців залишається дуже складним, особливо з огляду на позицію російського диктатора Володимира Путіна.

Мерц спрогнозував, коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч українського президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися вже до кінця серпня. Він зазначив, що президент США вже домовився про це з главою Кремля.

При цьому Мерц додав, що місце зустрічі поки не визначено. Він підкреслив, що такий саміт необхідно добре підготувати.

