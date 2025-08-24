Головнокомандувач ЗСУ впевнений, що українці зможуть відстояти свою незалежність.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українців з 34 річницею відновлення Незалежності нашої держави. За його словами, цей день ми відзначаємо у бою зі споконвічним ворогом. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Вже дванадцятий рік воюємо за нашу свободу. Четвертий рік відбиваємо повномасштабне вторгнення. Український народ ніколи не скориться і не віддасть своєї Незалежності. Сьогодні ми продовжуємо велику справу українських Героїв минулого, які здобували самостійну Україну потом і кров’ю", - наголосив Сирський.

За словами головнокомандувача, незалежність не дарують, її виборюють та утверджують, адже це - справа сильних.

"Справжня Незалежність неможлива без сильної та сучасної армії. За право народу бути вільним наше військо платить найвищу ціну. Пам’ятаємо кожного полеглого...", - додав він.

Сирський подякував кожному українцю, який захищає нашу країну, виборює свободу зі зброєю у руках та знищує противника.

"Я переконаний: ми відстоїмо нашу Незалежність. Її найкращий гарант - це наше військо. Кожен хоробрий солдат, сержант та офіцер. Слава Україні! Героям слава!", - підкреслив головнокомандувач

День Незалежності України - що відомо

Кожного року Україна відзначає День Незалежності 24 серпня. В цей день 1991 року Верховна рада скликала позачергове, надзвичайне засідання, на якому було ухвалено постанову про незалежність.

У грудні було проведено всеукраїнський референдум, тоді більшість українців підтвердили, що хочуть жити у своїй незалежній державі.

Відомо, що до повномасштабної війни та введення воєнного стану День Незалежності завжди святкували, влаштовуючи концерти, народні гуляння, ярмарки та інші заходи, однак зараз офіційних святкувань не планується через загрозу обстрілів.

