Президент України Володимир Зеленський у День незалежності звернувся до українців та привітав їх зі святом. Відповідне звернення глави держави на Майдані незалежності у Києві опубліковано в його Telegram.

"Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі", - сказав він.

За словами президента, Україна вірить, що зможе досягти миру на всій своїй землі.

"Україна на це здатна. Бо Україна має характер. Камʼяну витримку, погляд, який ми не відводимо, і руки, обпалені вогнем і часом, але дужі. Руки, які тримають щит і захищають своє", - зауважив Зеленський.

Він наголосив, що сьогодні незалежність гартується на полі бою, незалежність закриває небо щоночі, вона рятує життя в лікарнях, вона гасить вогонь, навчає.

"Незалежність не спить цілодобово, працюючи на оборонних підприємствах, бо так важливо, аби наші воїни мали все, аби незалежність мала все, щоб захистити себе… Коли від ворога ми чуємо щодня: "Немає такої держави, немає такої нації". І коли ми щодня доводимо зворотне. Ми доводимо, що українці є, і українці будуть на цій землі, на цій площі, де через сто років стоятимуть наступні покоління і через сто років відзначатимуть тут День незалежності України", - сказав Зеленський.

Крім того, він підкреслив, що Україна не чекає жестів доброї волі, а має власну волю, аби втілювати в життя те, що необхідно нам.

"Яким буде наше майбутнє, вирішувати тільки нам. І світ це знає, світ це поважає, поважає Україну, сприймає її рівною… Сьогодні і США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє. Україна виборола свою незалежність", - заявив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українців з 34 річницею відновлення Незалежності нашої держави. За його словами, цей день ми відзначаємо у бою зі споконвічним ворогом. "Вже дванадцятий рік воюємо за нашу свободу. Четвертий рік відбиваємо повномасштабне вторгнення. Український народ ніколи не скориться і не віддасть своєї Незалежності. Сьогодні ми продовжуємо велику справу українських Героїв минулого, які здобували самостійну Україну потом і кров’ю", - наголосив Сирський.

За словами головнокомандувача, незалежність не дарують, її виборюють та утверджують, адже це - справа сильних.

