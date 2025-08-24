Qi2 25W працюватиме на всіх iPhone 16, крім 16e.

У бета-версії iOS 26 виявили, що смартфони iPhone 16 отримали підтримку зарядки стандарту Qi2 з потужністю до 25 Вт, і тепер для швидкого заряджання можна використовувати не тільки фірмові MagSafe-аксесуари, а й сторонні пристрої.

Qi2 25W - це оновлена версія відкритого стандарту бездротової зарядки від Wireless Power Consortium, яка підняла стелю потужності з 15 Вт до 25 Вт і була представлена в липні цього року.

Оновлення стане доступним усім користувачам уже наступного місяця, ймовірно, разом з анонсом iPhone 17.

Раніше досягти швидкості в 25 Вт можна було лише за допомогою оригінальної зарядки MagSafe і блоку живлення Apple на 30 Вт. Тепер же підходять і сторонні рішення.

При цьому функція доступна не для всіх. З усієї лінійки iPhone 16 підтримку Qi2 не отримав лише iPhone 16e.

