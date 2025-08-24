За словами Тимочка, влада шукає способи легального збереження молоді в Україні.

Законопроект, який дозволить чоловікам від 18 до 22 років виїжджати вільно за кордон, має на меті стимулювати молодь не тікати з України. Про це заявив голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко в ефірі Radio NV.

За його словами, таким чином влада шукає комунікацію, способи легального збереження молоді в країні.

"Це зрозуміло, це очевидний пункт. Ну і паралельно - знайти баланс між тим, хто з молодих людей хоче здобути освіту за кордоном, повернутись, бо якраз 18-22 роки - це той період, скажімо, коли можна здобути первинну, навіть вищу освіту, рівень бакалавра", - зауважив Тимочко.

Він зазначив, що має бути довіра влади до громадян.

"І це те, що має бути для нас важливим завжди в тому плані, що українці, принаймні молоде покоління, мають відчувати і свою відповідальність - соціальну відповідальність перед державою", - сказав голова Ради резервістів.

Водночас, він додав, що детальніше про цей законопроект можна буде говорити, коли його розглянуть відповідні комітети Верховної Ради і він буде винесений на голосування сесійної зали.

"Вже побачимо, чи він буде прийнятий, чи які правки будуть внесені. І тоді більш детально його можна буде досліджувати", - сказав Тимочко.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський запропонував дозволити українцям до 22 років виїжджати за кордон. Питання має бути опрацьоване спільно з військовим командуванням.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський напередодні розповів, що виїжджати з України не зможуть ті молоді чоловіки, яким цього року виповниться 23 роки. Наразі таку ініціативу обговорюють у владі.

