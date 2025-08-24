Норвегія також бере участь у закупівлі радарів ППО у німецького виробника Hensoldt і систем ППО Kongsberg.

Норвегія спільно з Німеччиною профінансують закупівлю двох систем ППО Patriot для України. Про це в День Незалежності України, 24 серпня, повідомило Міністерство оборони Норвегії.

Зазначається, що Норвегія виділить близько 7 мільярдів норвезьких крон (приблизно 700 мільйонів доларів) на зміцнення протиповітряної оборони України. Спільно з Німеччиною країна поставить дві системи Patriot і ракети, а також інші види протиповітряної оборони.

У повідомленні підкреслюється, що ці системи допоможуть захистити мирне населення України.

"Разом із Німеччиною ми зараз забезпечуємо постачання на Україну потужних систем ППО. Німеччина і Норвегія тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну в її боротьбі за оборону країни і захист цивільного населення від російських повітряних атак", - заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.

Своєю чергою міністр оборони Торе О. Сандвік зазначив, що протиповітряна оборона також життєво важлива для захисту військових частин і критично важливої інфраструктури.

Також, крім Patriot з ракетами, Норвегія бере участь у закупівлі радарів ППО у німецького виробника Hensoldt і систем ППО Kongsberg.

Зброя для України

Раніше The Washington Post із посиланням на неназваних чиновників повідомило, що Німеччина передала Україні три системи Patriot у рамках запропонованої США нової схеми допомоги Україні, коли американську зброю для ЗСУ оплачують європейські країни.

Зазначалося, що загалом Україна сподівається отримати 10 систем Patriot за новою схемою.

Також WSJ писало, що США схвалили продаж Україні 3350 ракет ERAM дальністю до 450 км. Вони мають прибути в Україну через півтора місяця.

