Наразі американський високопосадовець бере участь в урочистостях до Дня Незалежності.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог прибув до Києва з нагоди Дня Незалежності. Зараз він бере участь в урочистостих заходах, повідомляє Офіс президента.

Про його приїзд під час урочистостей до Дня Незалежності повідомив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні в Україні спеціальний представник президента Трампа, генерал Кіт Келлог. Я дякую вам і президенту за увагу до України і за підтримку", - сказав Зеленський.

Відео дня

Крім того, разом з Келлогом участь у заходах взяв прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

"Це ваш перший візит в Україну, пане прем’єр-міністре, одразу в День Незалежності. Для нас – це честь", - сказав глава держави.

Також на урочистостях були міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади, міністр у справах ветеранів Британії.

"Дякуємо за підтримку", - зазначив президент.

День Незалежності - головні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Зеленський звернувся до українців та привітав їх зі святом. "Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі", - сказав він.

За словами президента, Україна вірить, що зможе досягти миру на всій своїй землі.

"Україна на це здатна. Бо Україна має характер. Камʼяну витримку, погляд, який ми не відводимо, і руки, обпалені вогнем і часом, але дужі. Руки, які тримають щит і захищають своє", - зауважив Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: