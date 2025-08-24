Спеціальний представник президента США Кіт Келлог прибув до Києва з нагоди Дня Незалежності. Зараз він бере участь в урочистостих заходах, повідомляє Офіс президента.
Про його приїзд під час урочистостей до Дня Незалежності повідомив президент Володимир Зеленський.
"Сьогодні в Україні спеціальний представник президента Трампа, генерал Кіт Келлог. Я дякую вам і президенту за увагу до України і за підтримку", - сказав Зеленський.
Крім того, разом з Келлогом участь у заходах взяв прем'єр-міністр Канади Марк Карні.
"Це ваш перший візит в Україну, пане прем’єр-міністре, одразу в День Незалежності. Для нас – це честь", - сказав глава держави.
Також на урочистостях були міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади, міністр у справах ветеранів Британії.
"Дякуємо за підтримку", - зазначив президент.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Зеленський звернувся до українців та привітав їх зі святом. "Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі", - сказав він.
За словами президента, Україна вірить, що зможе досягти миру на всій своїй землі.
"Україна на це здатна. Бо Україна має характер. Камʼяну витримку, погляд, який ми не відводимо, і руки, обпалені вогнем і часом, але дужі. Руки, які тримають щит і захищають своє", - зауважив Зеленський.