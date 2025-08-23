Окупанти все ще продовжують намагатися повернути Зелений Гай під свій контроль.

Бійці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном OPFOR встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай на Донеччині. Про це повідомила ОСУВ "Дніпро".

Зазначається, що станом на 23 серпня окупанти продовжують намагатися повернути Зелений Гай під свій контроль та окупувати решту населених пунктів Донецької області на цьому напрямку. Проте українським військовим вдається відбивати атаки ворога.

"Пліч-о-пліч з іншими підрозділами Сил оборони України наші морські піхотинці міцно стоять на захисті українського народу і продовжують знищувати противника", - заявили в ОСУВ "Дніпро".

Нагадаємо, що раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро" Віктор Трегубов заявив, що в Донецькій області висока інтенсивність наступу росіян може тривати до жовтня. За його словами, після цього, ймовірно, у ворога будуть проблеми з умовами, за яких йому буде не так зручно підтримувати нинішню інтенсивність.

Росіяни розвивають успіх у Серебрянському лісництві - що відомо

Раніше аналітики проєкту DeepState розповіли, що російські окупанти розвивають успіх, користуючись попередніми здобутками та проблемами, які виникли на ділянці. Вони поділилися, що здебільшого працюють невеликі групи піхоти, які просочуються в глибину території.

Аналітики проєкту зазначили, що трапляються випадки, коли позиції Сил оборони "наявні тільки в доповідях, а потім ворог раптово опиняється в тилу на позиціях дронщиків або вже РЕБівців".

