Україна вперше отримає ракето-бомби нового покоління від США.

Україна невдовзі отримає на озброєння нове високотехнологічне авіаційне озброєння — керовані ракето-бомби Extended Range Attack Munition (ERAM). Поставка очікується на початку жовтня, повідомляє The Wall Street Journal.

ERAM увійшли до оборонного пакету на 850 млн доларів, профінансованого переважно європейськими партнерами. Загалом США погодили продаж Україні 3350 одиниць цього озброєння, однак фактичні поставки можуть розтягнутися на кілька років через обсяги виробництва.

Що відомо про ERAM

Як пише Defence Express, це гібрид авіаційної бомби та крилатої ракети, створений спеціально для України.

Дальність ураження — до 463 км, швидкість польоту — щонайменше 763 км/год, точність — близько 10 метрів.

Боєприпас може оснащуватися головкою Quicksink, що дозволяє бити по морських цілях, а також адаптуватися для боротьби з безпілотниками.

Виробництво стартувало за прискореним графіком: від замовлення у січні 2024 року до першої поставки мине лише 9 місяців.

Експерти наголошують, що використання ERAM може бути обмеженим. Імовірно, Київ матиме право без додаткових узгоджень застосовувати ці ракето-бомби проти окупованих територій, тоді як удари по території РФ потребуватимуть окремого "зеленого світла" від США.

При цьому аналітики застерігають від можливих технічних труднощів. Раніше подібна зброя — GLSDB для HIMARS — виявилася вразливою до російських систем РЕБ, і Пентагону довелося доопрацьовувати її.

