У Дніпрі почали судити українців, які вербували ветеранів АТО для диверсій у Росії (відео)

Українці мали стати учасниками диверсій, зрежисованих тамтешніми.

У Дніпрі почали судити українців, які вербували ветеранів АТО для диверсій у Росії.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Двох громадян України, які на замовлення ФСБ вербували ветеранів АТО для підготовки терактів у Росії, почали судити у Дніпрі. Державну зраду закидають 34-річному Олександру Каратаю та 31-річній Дар'ї Мастікашевій.

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За даними слідства, колишнім АТОвцям вони пропонували роботу на будівельних об'єктах у Росії. Натомість українці мали стати учасниками диверсій, зрежисованих тамтешніми.