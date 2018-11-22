У Дніпрі почали судити українців, які вербували ветеранів АТО для диверсій у Росії (відео)
10:33, 22 листопада 2018Суспільство
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Українці мали стати учасниками диверсій, зрежисованих тамтешніми.
У Дніпрі почали судити українців, які вербували ветеранів АТО для диверсій у Росії.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Двох громадян України, які на замовлення ФСБ вербували ветеранів АТО для підготовки терактів у Росії, почали судити у Дніпрі. Державну зраду закидають 34-річному Олександру Каратаю та 31-річній Дар'ї Мастікашевій.
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За даними слідства, колишнім АТОвцям вони пропонували роботу на будівельних об'єктах у Росії. Натомість українці мали стати учасниками диверсій, зрежисованих тамтешніми.
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