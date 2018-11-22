Тримали за ґратами та не давали їсти: на Полтавщині викрили ще два "центра реабілітації"

Загалом у вказаних установах знаходились 40 осіб, які за кошти родичів проходили курс реабілітації від наркотичної та алкогольної залежності.

У Полтавській області вчора правоохоронці звільнили 21 особу, які примусово утримувались у так званих «реабілітаційних центрах» без права вільного виходу на вулицю.

Про це УНІАН повідомила прес-служба прокуратури Полтавської області.

За їхніми даними, на виконання доручення Генерального прокурора України Юрія Луценка прокуратура Полтавської області вчора провела низку обшуків у Полтавському районі та Полтаві з метою встановлення фактів незаконного позбавлення волі та обмеження особистої свободи громадян.

Під час проведення слідчих дій у двох реабілітаційних центрах з’ясовано, що загалом в них знаходились 40 осіб, які за кошти родичів проходили курс реабілітації від наркотичної та алкогольної залежності.

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Втім, 21 «пацієнт» повідомив, що їх тримали на території закладів незаконно, усупереч їх волі. Права вільного виходу з домоволодіння громадяни не мали, вікна були заґратовані та закриті, доступ свіжого повітря обмежено.

Окрім того, деякі особи повідомили, що працівники «реабілітаційного центру» примусово надавали лікарські засоби невідомого походження, а за порушення режиму останніх карали шляхом обмеження доступу до їжі та забороною спілкування між собою.

Під час обшуку виявлено та вилучено медичну документацію осіб, які перебувають за вказаною адресою, зошити, документи, на підставі яких особи поміщалися до вказаного закладу та на основі якої здійснюється діяльність центрів.

За результатами обшуків 21 особа (мешканці Полтавської, Дніпропетровської, Івано-франківської, Київської, Житомирської, Харківської, Чернівецької, Кіровоградської, Сумської та Тернопільської областей) за власним бажанням залишили вказані «реабілітаційні центри».

На даний час у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.3 ст. 190 (шахрайство) КК України, виконуються необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення організаторів незаконних дій.

За вчинення зазначених злочинів передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Як повідомляв УНІАН, у серпні під Києвом більше 20-ти людей проти волі утримували в реабілітаційному центрі. За словами директора закладу, там перебувала 21 дієздатна особа з нарко- та алко- залежністю та з розладами психіки.