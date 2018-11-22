Рівень злочинності в Києві цього року знизився - поліція

За даними столичного главку, з початку року у місті зареєстровано 52 тис. 755 кримінальних проваджень, що на 8% менше, ніж у 2017 році.

У поліції стверджують, що цього року у Києві знизився рівень злочинності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на розширеному засіданні колегії КМДА повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Києві Віктор Нечитайло.

«До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено з початку цього року 52 тис. 755 кримінальних проваджень, що на 7 тис., або на 8% менше, ніж у 2017 році, що вказує на зниження злочинності в цілому по Києву», - сказав він.

За інформацією Нечитайла, в середньому щоденно у столиці реєструється 175 злочинів.

«Рівень злочинності за розрахунками на 10 тис. населення становить 180,2. Тобто на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Рівень розкриття злочинів цього року на 25,6% вищий, ніж за аналогічний період 2017 року. Слідчими підрозділами направлено до суду з початку року 16 тис. злочинів, що на 1 тис. 300, або 8,3% більше, ніж в минулому році за аналогічний період», - повідомив заступник начальника столичного главку.

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«Аналіз загальної ситуації показує, що більшу частину всіх кримінальних правопорушень у Києві складають протиправні посягання майнової спрямованості. Зокрема, зареєстровано 2 тис. 483 крадіжки, 2 тис. 312 грабежів, 734 фактів незаконного заволодіння транспортними засобами і 276 розбійних нападів. 558 злочинів вчинено іноземними громадянами: 75 – з РФ, 212 – з Грузії, Азербайджану і т.д. Всього 333 особам з іноземним громадянством оголошено про підозри», - інформував він.

Нечитайло також зауважив, що у Києві щомісяця спостерігається тенденція до зменшення кількості угонів транспортних засобів – 934 з початку року, що на 380 менше, ніж 2017 р.

«За результатами проведеної роботи нами затримано 22 злочинні групи, до складу яких входили 52 особи, які займалися кваліфікованими угонами. Закінчено розслідування та направлено до суду 141 правопорушення по вказаним фактам», - сказав Нечитайло.

Крім того, цього року у столиці зареєстровано на 42% менше правопорушень, вчинених з використанням вогнепальної зброї.

Як зазначив Нечитайло, рівень розкриття вбивств наразі становить 91%.

Разом з тим, поліція з початку року виявила 2 тис. 842 факти незаконного обігу наркотичних засобів, у тому числі 313 фактів збуту, що на 40 більше, ніж минулого року.

«За збут наркотичних засобів у поточному році заарештовано 58 осіб, 20 перебувають під домашнім арештом. Було виявлено 3 нарколабораторії, 64 місця для незаконного вживання наркотиків», - поінформував Нечитайло.

Нагадаємо, у січні цього року заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін спростував повідомлення про те, що рівень злочинності в Україні знаходиться на рівні 90-х років.