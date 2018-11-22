Помер відомий український перекладач Віктор Шовкун

У 2005 році письменник випустив роман "Життя в абсурді".

У віці 73 років пішов з життя відомий український письменник і перекладач Віктор Шовкун.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його дочка Леся Шовкун.

"Немає більше у мене тата. Віктор Шовкун. 14.03.1945 - 22.11.2018", – написала вона.

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Віктор Шовкун перекладав тексти з англійської, французької, іспанської, італійської та португальської мов. Він став відомим своїми перекладами творів класиків світової літератури Віктора Гюго, Оноре де Бальзака, Маркіза де Сада, Альбера Камю, Габріеля Гарсіа Маркеса, Агати Крісті, Едгара По і багатьох інших. Крім того, він працював і над творами сучасних авторів: Стівена Кінга, Пауло Коельо та Дена Брауна.

У 2005 році письменник випустив авторський роман "Життя в абсурді".

Шовкун є лауреатом першої премії імені Лукаша «Ars Translationis», премії імені Сковороди та премії імені Максима Рильського.