Права на Почаївську лавру юридично закріпили за заповідником

Антирейдерська комісія Мін'юсту визнала, що споруди релігійного комплексу віддали в користування УПЦ МП незаконно.

Передача Свято-Успенської Почаївської лаври Московському патріарахату скасована. Антирейдерська комісія Мін'юсту визнала, що споруди релігійного комплексу віддали в користування УПЦ МП незаконно, а дії реєстратора, який це зробив, зараз вивчають правоохоронці.

Про йдеться в сюжеті ТСН.

За закритими дверима Почаївської міськради на роботу терміново був викликаний державний реєстратор, який повинен передати одну за одною шість споруд лаври у власність державного заповідника.

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"Нам потрібно зареєструвати право оперативного управління за заповідником. Згідно з наказом Міністерства культури, це майно нам передано в оперативне управління", - розповів юрист Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Ігор Деревінський. Це означає, що відтепер Кременецько-Почаївський державний заповідник де-юре володіє, розпоряджається і користується майном лаври, закріпленим за власником — Міністерством культури.

Як повідомляв УНІАН, міністерство юстиції України скасував незаконну перереєстрацію споруд Свято-Успенської Почаївської лаври.