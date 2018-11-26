Астролог розповів, яким знакам Зодіаку загрожує небезпека у грудні

У грудні кільком знакам Зодіаку доведеться непросто, говорить Павло Глоба.

Зовсім скоро почнеться останній місяць у році. Багато хто розраховує у грудні реалізувати плани, які відкладалися протягом усього року.

Як попередив відомий астролог Павло Глоба, в грудні кільком знакам Зодіаку прийдеться непросто, також не зайве підготуватися до випробувань. Про це пише "Главред" з посиланням на strana-sovetov.com.

Людям, що народилися під знаком Близнюків в грудні буде складно реалізувати плани щодо стрімкого кар'єрного росту. Слід відкласти свої амбіції на більш сприятливий період.

А ось Стрільцям астролог Павло Глоба радить бути обережним з боргами, кредитами та іншими фінансовими рішеннями: вони мають всі шанси зазнати фіаско в грудні 2018-го. Стрільцям рекомендується вести себе стримано і обережно, грудень буде непростим періодом у житті, потрібно розібратися у своєму житті.

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Крім того, людям, що народилися під знаком Водолія, останній місяць року обіцяє ризик краху амбітних планів. Однак отриманий досвід буде корисним та стане в нагоді надалі. Все складно буде і на особистому фронті, Водоліїв очікують серйозні конфлікти і розбіжності з близькими людьми.

І нарешті Рибам доведеться вкрай непросто на роботі. У грудні 2018 своїми силами навряд чи вдасться впоратися з поставленими завданнями, тому не варто відмовлятися від допомоги колег.

Як повідомляв УНІАН, астролог розповів про долю Закарпаття.