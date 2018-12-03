Скандальний законопроект про адвокатуру перетворює відразу кілька конституційних статей на даремні декларації - експерт

Юрист вважає, що законопроект 9055 порушує норму ст. 22 Конституції України, яка чітко говорить про те, що конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Поданий у вересні до Верховної Ради законопроект "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" №9055 не лише суперечить Конституції, а й ставить під загрозу захист прав українців.

Про це у своєму блозі на сайті Цензор.НЕТ написав заступник Голови Національної асоціації адвокатів України Валентин Гвоздій.

Обґрунтовуючи свою позицію Гвоздій звертає увагу на той факт, що Конституція гарантує кожному право на професійну правову допомогу і цю функцію покладено Основним законом на адвокатуру. Але, на його думку, з урахуванням багатьох положень законопроекту, ефективність надання такої допомоги суттєво знизиться: "буквально, адвоката у процесі буде поставлено в такі рамки, де він буде лише "присутньою особою"".

Юрист вважає, що законопроект 9055 порушує норму ст. 22 Конституції України, яка чітко говорить про те, що конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. "Зокрема, повнота реалізації правових інструментів захисника, згідно із законопроектом, обмежена відповідальністю за зловживання професійними правами. Нова стаття КПК 22-1 "Зловживання процесуальними правами" (Перехідні положення законопроекту) і ще кілька новел основного тексту законопроекту - це Дамоклів меч для кожного адвоката і по суті є скасуванням прав людини. Аналогічні, на мій погляд, неконституційні норми містяться і в процесуальних кодексах", - написав Гвоздій.

За словами Гвоздія, порушується також конституційне право на вільний вибір захисника, адже законопроект передбачає, що на цей вибір впливатимуть прокурори, слідчі та судді.

Крім цього, він зазначив, що ст. 22 Конституції передбачає, що у разі ухвалення нових законів не допускається обмеження наявних прав і свобод, але "законопроект 9055 перетворює відразу кілька конституційних статей на марні декларації".

У зв'язку з цим, Гвоздій звернувся до парламентаріїв із запитанням: "Чи готові народні депутати підтримати такі ризики або все ж запросять думку Конституційного суду, покаже час".

Юрист вважає, що "у зв'язку зі спробою внести системні зміни в регулювання конституційного інституту адвокатури варто проявити політичну далекоглядність, а не політичну хитрість. Адже законопроект, що встановлює правила роботи адвокатів, зачіпає інтереси не однієї професії, а всіх громадян України. Чи можна поставити особисті амбіції вище цілого розділу Конституції про права і свободи людини і громадянина?".

Раніше профільний комітет ВРУ дав висновок про те, що законопроект 9055 несе в собі корупційні ризики, а Головне науково-експертне управління Верховної Ради не рекомендувало реалізовувати запропоновані в проекті закону зміни.