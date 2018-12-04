У соцмережах виявили 40 фейкових сторінок для поширення паніки у прикордонному з РФ регіоні

В Чернігівській ОДА заявляють, що загалом ситуація на кордоні з Росією у межах Чернігівської області є контрольованою.

На Чернігівщині у соцмережах виявили 40 фейкових сторінок, спрямованих на поширення панічних настроїв серед місцевих жителів.

Про це повідомив учора ввечері під час засідання Ради оборони області голова Чернігівської ОДА Олександр Мисник, інформує департамент інформаційної діяльності та зв'язків з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації.

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«У соціальних мережах виявлено більше 40 фейкових сторінок, зміст яких носив провокаційний характер та був спрямований на поширення панічних настроїв серед жителів Чернігівщини», - сказано у повідомленні.

Також, за даними представників відповідних служб, упродовж минулої доби на територію України не допущено 6 осіб — громадян Російської Федерації.

Згідно з повідомленням, загалом ситуація на кордоні з Росією у межах Чернігівської області є контрольованою.

Рада оборони області вчергове звернулася до жителів регіону з проханням не піддаватися на будь-які інформаційні провокації.

«Органи влади забезпечують стабільне функціонування усіх об’єктів життєзабезпечення області», - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. В Україні 28 листопада набув чинності закон про затвердження указу президента «Про запровадження воєнного стану в Україні» на 30 діб на територіях 10 областей, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.

Воєнний стан запроваджено у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії до 26 грудня.