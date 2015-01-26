У лікарнях перебувають 80 постраждалих під час обстрілу Маріуполя
17:21, 26 січня 2015Суспільство
195 0
На сьогоднішній день на лікуванні в лікарнях у стані різного ступеня тяжкості залишаються 80 осіб, в тому числі 7 дітей, які постраждали в результаті обстрілу Маріуполя.
У лікарнях перебувають 80 постраждалих при обстрілі Маріуполя / УНІАН
Про це повідомляється на сайті Донецької обласної державної адміністрації. «Постраждалі забезпечені всім необхідним лікуванням», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУряд обіцяє допомогу сім'ям загиблих у Маріуполі
На сайті також говориться, що, за уточненими даними, в результаті обстрілу житлових кварталів Маріуполя в суботу вранці з боку території, тимчасово окупованої так званою «ДНР», на місці загинули 23 людини. У лікарні померли ще 7 осіб. Таким чином, загальна кількість загиблих 30 осіб, у тому числі двоє дітей.
Як повідомляв УНІАН, 24 січня бойовики обстріляли східні житлові квартали Маріуполя. Загинули 30 людей, понад 100 були поранені.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter