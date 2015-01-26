У лікарнях перебувають 80 постраждалих під час обстрілу Маріуполя

Про це повідомляється на сайті Донецької обласної державної адміністрації. «Постраждалі забезпечені всім необхідним лікуванням», - йдеться в повідомленні.

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На сайті також говориться, що, за уточненими даними, в результаті обстрілу житлових кварталів Маріуполя в суботу вранці з боку території, тимчасово окупованої так званою «ДНР», на місці загинули 23 людини. У лікарні померли ще 7 осіб. Таким чином, загальна кількість загиблих 30 осіб, у тому числі двоє дітей.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня бойовики обстріляли східні житлові квартали Маріуполя. Загинули 30 людей, понад 100 були поранені.