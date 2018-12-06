Глава ВМС України заявив про готовність обміняти себе на захоплених Росією моряків

Ігор Воронченко заявив, що готовий відправитися в російську в'язницю, якщо Володимир Путін відпустить на свободу захоплених в Керченській протоці українських моряків.

Командувач військово-морськими силами України Ігор Воронченко запропонував себе в обмін на 24 українських моряків, захоплених росіянами у полон в Чорному морі.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Bild, пише DW.

За словами Воронченка, він готовий відправитися в російську в'язницю, якщо президент РФ Володимир Путін відпустить на свободу затриманих моряків.

"У мене розривається серце, коли я бачу своїх солдатів, яких протизаконно утримують в Росії", - заявив глава ВМС України.

У той же час адмірал на відміну від президента України Петра Порошенко не вважає, що військові кораблі НАТО змогли б допомогти країні в Азовському морі.

Читайте такожЕкс-посол США розкритикував ідею Порошенка про кораблі НАТО в Азовському морі

"Існує угода від 2003 року, за якою будь-якому військовому судну для заходу в Азовське море необхідний дозвіл і від України, і від Росії. Це означає, що навіть якби Україна хотіла, Росія б цього не дозволила", - підкреслив Воронченко.

У свою чергу, він закликав НАТО збільшити свою присутність в Чорному морі.

Раніше на конференції з питань морської безпеки Воронченко повідомив, що Україна проситиме турецьку владу закрити протоку Босфор для російських суден через агресію Росії в Чорному і Азовському морях.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".