Спецслужби РФ та бойовики у день Об’єднавчого собору планують проведення хресних ходів із провокаціями - СБУ

Йдеться про Київ, Одесу, Харків, Запоріжжя, Херсон та Миколаїв.

Спецслужби Російської Федерації та підконтрольні Росії бойовики у день проведення Об’єднавчого собору планують провести хресні ходи у різних містах України із провокацією силових сутичок з правоохоронцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко.

Він зазначив, що СБУ отримала інформацію про проведення 6 грудня у будівлі колишнього управління СБУ в Донецькій області, в місті Донецьк, наради під головуванням представників спецслужб РФ та окупаційного керівництва так зв. "ДНР", на якій обговорювалося питання надання Україні томосу на автокефалію української православної церкви та заходи, які можуть цьому завадити.

"За результатами наради було ухвалене рішення щодо організації хресних ходів в містах Києві, Одесі, Харкові, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві - в день проведення Об’єднавчого собору, під час яких будуть спровоковані силові сутички з правоохоронцями з обов’язковим створенням кривавої картинки для російських ЗМІ", - заявив Кононенко.

Крім того, додав представник СБУ, ними планується залучення для збільшення кількості постраждалих осіб похилого віку, інвалідів та хворих.

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Кононенко також зазначив, що планується використання "МДБ "ДНР" груп, які вже знаходяться у вищевказаних українських містах для скоєння протиправних проявів”.

На питання, чи вжито заходів із запобігання та чи затримано людей, які їх організовували, представник СБУ зауважив, що самі по собі хресні ходи не заборонені.

"Відповідно до поданих в установленому порядку заявок, може бути проведено будь-які заходи ненасильницького характеру. Але, зважаючи на те, що ці заходи можуть бути використані для створення провокацій, які можуть призвести до загибелі і поранень значної кількості людей, ми зараз працюємо над тим, щоби організатори цих акцій самі від них відмовилися", - сказав Кононенко.

Крім того, представник СБУ повідомив, що вони працюють над виявленням тих груп, які будуть вчиняти провокації стосовно учасників хресних ходів.