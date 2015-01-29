Звинувачуючи росіянку в державній зраді, РФ визнає факт відправки своїх військових до України - журналіст

Таку думку в своєму блозі на "Ехо Москви" висловив журналіст Антон Орехъ, передає Espreso.tv.

"Значить, якщо Давидова сказала про російських солдатів, яких відправили в Україну і її за це судять, значить, вона сказала правду? Значить, дійсно солдатів туди відправляють? Бо якщо все це вигадка, то яка ж тут зрада? Це був би наклеп, а не зрада. Зрадою можна вважати розголошення реальних секретів, а не поширення чуток. І до речі: а той вояка, який державну таємницю розтріпав - його не хочуть розшукати і покарати? Або йому медаль за героїзм дадуть, поки мати сімох дітей у СІЗО буде відпочивати?", - зазначив журналіст.

Читайте такожДії росіянки, яку звинувачують у державній зраді, не є злочином - адвокат

Нагадаємо, проти мешканки Смоленської області порушено кримінальну справу за фактом державної зради в користь України. Світлана Давидова у квітні 2014 року звернулася в українське посольство, розповівши, що сусідня з її будинком військова частина спорожніла і солдати могли бути спрямовані в Донецьк.