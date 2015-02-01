Книги про «кримську весну» включили в список літератури «нижче порога огиди»

Такий вердикт літературного критика Галини Юзефович, яка готує щотижневий огляд книжкових новинок для видання «Медуза», передає Крим. Реалії.

В огляді представлені книги про анексію Росією Криму і про російсько-український конфлікт: «Росія. Крим. Історія» Миколи Старикова та Дмитра Бєляєва, «Кримська весна: 30 днів, які потрясли світ» Олега Матвейчева і Анатолія Бєлякова, а також «Карати карателів. Хроніки Російської весни» Єгора Холмогорова, «Українська катастрофа. Від американської агресії до світової війни?» Сергія Глазьєва, «Україна: моя війна. Геополітичний щоденник» Олександра Дугіна.

«Для багатьох читачів подібна література розташовується істотно нижче порога огиди», - зазначає літературний критик.

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За її словами, автори книги «Росія. Крим. Історія» Микола Старіков і Дмитро Бєляєв займають імперську позицію і заперечують сам факт існування України. Головна мета їх літературної праці - проілюструвати «споконвічне і невід'ємне право Росії володіти Кримом зокрема і України в цілому».

Книга «Кримська весна: 30 днів, які потрясли світ» Олега Матвейчева і Анатолія Бєлякова, на думку літературного критика Галини Юзефович, була написана тому, що автори «просто дуже раді, що тепер у нас є така хороша річ, як Крим, і що Україні нарешті показали «кузькіну мать».

Ставлення авторів книги до України неприязне - «як до чужої і малосимпатичної держави», яка посягла на російську власність, а до президента Росії Володимира Путіна захоплене - «як до людини, яка зробила своєму народу царський подарунок», - відзначає автор огляду книжкових новинок.