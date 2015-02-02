В Україні на цілодобовому чергуванні знаходяться 7,5 тисяч рятувальників

В Україні на цілодобовому чергуванні перебувають 7,5 тис. рятувальників, у випадку погіршення ситуації їх кількість може бути збільшена вдвічі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський під час виїзного засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій сьогодні у Запоріжжі.

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"У системі Державної служби з надзвичайних ситуацій на цілодобовому чергуванні знаходиться 7,5 тис рятувальників... У разі погіршення ситуації ми можемо збільшити їх число вдвічі за рахунок переведення на дводенний режим роботи", - сказав він.