Мінкульт виключив з реєстру пам'ятник Леніну, який стояв у центрі Харкова

Про це повідомив директор юридичного департаменту Харківської ОДА Денис Дудник. За його словами, харківський пам'ятник Леніну виключено з переліку пам'яток наказом №11 Міністерства культури від 17 січня 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, 28 вересня під час багатотисячного мітингу в центрі Харкова на площі Свободи активісти намагалися повалити 8-метровий пам'ятник Леніну з постаменту. Увечері цього ж дня голова Харківської ОДА Ігор Балута видав розпорядження про виключення цього пам'ятника з реєстру пам'ятників і демонтаж монумента, про що повідомив на брифінгу. Після брифінгу активісти з другої спроби повалили пам'ятник Леніну.

15 жовтня 2014 року Харківська міськрада звернулася до суду з позовом, в якому вимагала визнати незаконним і скасувати розпорядження Ігоря Балути про виключення з держреєстру і демонтаж пам'ятника Леніну на Площі Свободи.

24 листопада Харківський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов Харківської міськради, скасувавши розпорядження Ігоря Балути в частині "вжиття заходів щодо демонтажу пам'ятника Леніну, що розташований на площі Свободи в Харкові, у відповідності з вимогами чинного законодавства".