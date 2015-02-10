Українцям потрібно швидко опанувати навички тактичної медицини - військовий лікар

"Тактична медицина, яка прийшла в Україну і пишеться кров'ю наших бійців, є дуже важливою. Опанування навичок тактичної медицини є дуже важливим. Це перший рівень. Другий рівень – це бійці-рятівники. Це більш обізнані і практично навчені бійці, але це не медики, це домедична допомога", - сказав Стеблюк в ефірі Еспресо.TV.

Він наголосив, що це потрібно опанувати кожному, тим більше, що інструктори НАТО 10 місяців тому почали проводити навчання.

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"Цей процес розпочався в травні, коли вперше за допомогою "Світового конгресу українців" Уляна Супрун (представник цього конгресу) привезла перших інструкторів з країн НАТО і з травня почали проводити навчання.

Потім з'явилися ще багато різних інструкторських груп, але вони всі працюють по стандарту TC3 - тобто допомога під вогнем на полі бою", - підкреслив військовий лікар.