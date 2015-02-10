У Харкові через повідомлення про можливий теракт на підприємствах посилено заходи безпеки - міськрада

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється у зверненні до мешканців міста Харкова, розміщеному на офіційному сайті Харківської міськради

«На підприємствах, що займаються забезпеченням життєдіяльності міста, запроваджено посилений режим роботи і вжиті заходи підвищеної безпеки», - йдеться у зверненні.

У міськраді також закликали харків’ян бути пильними та повідомляти про підозрілі предмети та осіб до правоохоронних органів.

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«У зв`язку з ситуацією, що загострилася в зоні АТО, і розміщеною в соціальних мережах інформацією про можливий терористичний акт у Харкові просимо городян бути гранично уважними і обережними, особливо в місцях масового скупчення людей. Будь ласка, звертайте увагу на підозрілі предмети і залишені сумки в транспорті, магазинах, торгових центрах. Також будьте пильні по відношенню до сторонніх людей, які намагаються потрапити в під`їзди житлових будинків, горища і підвали», - йдеться в повідомленні.

У разі виявлення найменшої небезпеки мешканців Харкова просять повідомляти про це на гарячі лінії міліції та СБУ за телефонами: 102; 0-800-501-482.