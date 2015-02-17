Через холоди в анексованому Севастополі почастішали перебої з електро- та водопостачанням

За словами працівників комунальних служб, усувати аварії доводиться частіше, Передає Крим.Реалії.

В "уряді Севастополя" зазначили, що найбільш аварійними в місті є електромережі, на другому місці - водопровід.

Як повідомив представник «Севастопольенерго», перебої в подачі електрики помітно почастішали від кінця минулого тижня, хоча аварійно-ремонтні відключення світла і так були для севастопольців традиційним явищем.

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Представник «Севміськводоканалу» заявив, що міський трубопровід дуже зношений, отже, організація не може давати гарантій безперебійного водопостачання всіх частин Севастополя.

Співробітник водоканалу також зауважив, що негативна температура повітря завжди тягнула за собою певні проблеми, тому нинішні лютневі холоди не стали винятком.

Раніше у «Севміськводоканалі» заявляли, що в міському бюджеті не передбачені кошти на заміну аварійних ділянок трубопроводу, організація змушена обходитися «точковим» ремонтом за фактом аварії.

Раніше УНІАН повідомляв, що через маніпуляції Росії з кодами Севастополь залишився без стаціонарного зв'язку з рештою України.