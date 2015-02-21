Порошенко: Зараз армія має найвищий рівень довіри населення за всі роки незалежності

Про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні на зустрічі з активом Запорізького регіону.

«Українській армії довіряють 74% українців. Учора я переглянув останні дані соціологічних досліджень, які про це свідчать. Це найвищий показник довіри до армії за всю історію України», - сказав Порошенко.

Читайте такожУкраїна найбільше потребує зброї для оборони, а не для нападу - ДещицяЯк повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 лютого глава держави прибув до Запорізької області з робочим візитом, в рамках якого представив нового голову Запорізької ОДА Валентина Резніченка. Президент поклав квіти до пам'ятного знаку героям революції, відкритого біля облдержадміністрації напередодні - в день пам'яті Героїв Небесної сотні, а також відвідав госпіталь для військовослужбовців.