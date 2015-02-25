МВС розслідує смерть мера Мелітополя як умисне вбивство

Про це повідомили в центрі громадських зв'язків ГУ МВС у Запорізькій області, пише "Дзеркало тижня".

Зазначається, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст 115 КК України "умисне вбивство".

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Крім цього, за наявною інформацією, Вальтер передсмертної записки не залишив. Міліція веде розслідування, однак деталі не повідомляються.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого близько 8 ранку черговому Мелітопольського міськвідділу міліції надійшла інформація, що мер Мелітополя знайдений мертвим у зашморгу в своєму будинку.

Довідка УНІАН. Сергій Вальтер - мер Мелітополя, який протягом останніх 2 років був за рішенням суду відсторонений від виконання обов'язків міського голови, у зв'язку з відкриттям низки кримінальних справ: меру і ряду його підлеглих інкримінувалося одержання грошових коштів в якості хабарів від керівників підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення в Мелітополі, на суму понад 1,5 млн грн, легалізація грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, службове підроблення та ряд інших злочинів, вчинених у складі організованої злочинної групи.

Минулого тижня слухання справи в міськсуді Мелітополя вийшло на завершальну стадію. Процесуальний прокурор за сукупністю злочинів попросив для Вальтера 14 років позбавлення волі, прокуратура також наполягала на конфіскацію майна, штраф і заборону на право обіймати адміністративно-господарські посади строком на 3 роки.

Сьогодні - 25 лютого о 10.00 мало відбутися чергове засідання суду у справі Вальтера.