У місті на Черкащині площу Леніна перейменували на площу Надії Савченко

У місті Ватутіне Звенигородського району Черкаської області площу імені Леніна перейменували на площу імені Надії Савченко, а вулицю Леніна перейменували на вулицю Героїв Небесної Сотні.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської обласної організації ВО «Батьківщина», на сесії Ватутінської міськради 5 березня депутати розглянули питання про перейменування назв вулиць та площ радянської доби. За ініціативи депутата ВО «Батьківщини» Ватутінської міськради вулицю Леніна у місті Ватутіне було перейменовано на вулицю Героїв Небесної Сотні, а площу ім. Леніна — на площу ім української льотчиці Надії Савченко. Пропозицію депутата від «Батьківщини» підтримали більшість депутатів.

Довідка УНІАН. Надія Савченко — українська льотчиця, яку незаконно утримують під вартою у Росії. Вона є народним депутатом України та Героєм України. На сьогодні Надія голодує вже 84 дні на знак протесту проти свого незаконного ув’язнення.