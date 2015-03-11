У Львові під час Свята шоколаду зібрали понад 3,5 тисячі гривень для родин військових

У Львові під час благодійної акції в рамках національного Свята шоколаду на допомогу сім’ям військовослужбовців зібрано 3 тис. 617 грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

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Зібрані кошти, які були виручені від продажу шоколадних смаколиків, передано у фонд гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові для надання допомоги сім’ям військовослужбовців, які перебувають у зоні АТО.

Як повідомляв УНІАН, VIII національне Свято шоколаду проходило у Львові 6-8 березня.